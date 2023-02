Oltre 6 mila ragazzi piemontesi e valdostani “a scuola” di prevenzione con Fondazione CRT e Comunità San Patrignano

Ha preso il via, per oltre 6.000 studenti e più di 400 insegnanti piemontesi e valdostani, “ Wefree ”, il percorso dedicato alla prevenzione del Progetto Diderot della Fondazione CRT , realizzato dalla Comunità San Patrignano .

“ Gran parte dei ragazzi sa che cosa sono le droghe e quali effetti provocano, ma non pensano a quali possono essere le conseguenze – spiega Silvia Mengoli , fra le responsabili del progetto WeFree – Noi con questi incontri non vogliamo insegnargli nulla, ma farli riflettere, a pensare che cosa significa divertimento, amicizia, e a chiedersi se sia meglio imparare a vivere e affrontare le emozioni piuttosto che seppellirle sotto ad una sostanza. I giovani oggi sono più fragili di una volta e hanno necessità di momenti di confronto fra loro stessi e con persone che hanno vissuto da poco le stesse situazioni che loro si trovano oggi ad affrontare ”.

“La scuola è lo spazio in cui le cittadine e i cittadini di domani imparano a riconoscere i valori su cui costruiranno le aspettative e i sogni che li accompagneranno per tutta la vita – sottolinea il Presidente della Fondazione CRT Giovanni Quaglia -. Per questo la Fondazione CRT, con la Comunità di San Patrignano, rinnova, nell’ambito del progetto Diderot, la campagna ‘Wefree’ per prevenire le dipendenze e il disagio giovanile, problematiche acuitesi con la pandemia: è in classe che vanno ‘seminati’ il confronto, la consapevolezza e la speranza”.