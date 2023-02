Un “Gran Carnevale” per le strade di Aurora: l'iniziativa di associazioni e comitati

Un carnevale, anzi, un “Gran Carnevale” per riempire Aurora di colori e sorrisi: è questa l'iniziativa organizzata da alcune associazioni e alcuni comitati attivi sul quartiere in occasione di una delle ricorrenze più attese dell'anno, soprattutto dai bambini.

Appuntamento per il primo pomeriggio

L'evento, promosso da Educadora ONLUS, Associazioni e Comitati Riuniti di Porta Palazzo, ARQA Associazione per la Riqualificazione del Quariere Aurora, Comitato Cittadini Quadrilatero Aurora, Associazione Giulio Cesare, Un'Aurora per Tutti e Radio Aurora, è in programma nel pomeriggio di oggi.

Il programma

Il ritrovo è fissato per le ore 14 davanti alla Scuola Elementare “Parini” all'angolo tra corso Giulio Cesare e corso Brescia: da lì, partirà una sfilata allegorica con la partecipazione degli alunni di molte scuole del territorio alla volta dei Giardini “Madre Teresa di Calcutta”.

Il corteo sarà accompagnato dalle maschere storiche di Torino come Gianduja e la Giacometta della Famija Turineisa, oltre alla Rusnenta del Balon. Una volta arrivati a destinazione, passando dall'Arsenale della Pace del Sermig, è in programma una sfida all'ultimo coriandolo con la presenza di artisti di strada.