Al via il Forum per la promozione di Borgo Dora, Cortile del Maglio e San Pietro in Vincoli

Nuovi strumenti per rilanciare l'area di Torino che ruota intorno al Balon, Borgo Dora e San Pietro in Vincoli

Il Forum per la Promozione e la Rigenerazione Territoriale di Borgo Dora, Cortile del Maglio e San Pietro in Vincoli, creato con l'obiettivo di far crescere queste 3 importanti aree di Torino con la partecipazione di cittadini, commercianti, associazioni e comitati, ha avuto ufficialmente il via libera: la “benedizione” definitiva è arrivata grazie alla sua approvazione durante il Consiglio della Circoscrizione 7.

Collaborazione con il territorio

Gli incontri del Forum, aperti a tutti, si svolgeranno all'interno di locali circoscrizionali e punteranno alla collaborazione attiva: “Insieme – ha spiegato il coordinatore Giorgio Giardina di Torino Domani - ai consiglieri ascolteremo le istanze del territorio per progettare le linee di intervento e le azioni necessarie, tenendo conto della sua vocazione commerciale e puntando anche alle iniziative culturali come fattore di inclusione”.