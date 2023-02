Dopo il Treno della Memoria, Nichelino propone viaggio al confine orientale per far conoscere la storia delle Foibe

Nichelino propone un viaggio tra Venezia Giulia e Croazia per far conoscere la storia delle Foibe

Un altro viaggio, dopo quello del Treno della Memoria, perché i giovani sappiano quali errori e orrori hanno contrassegnato la Seconda Guerra Mondiale e gli anni immediatamente successivi. Dopo l'esperienza che ha condotto 150 ragazzi di Nichelino a visitare i campi di sterminio di Auschwitz e Birkenau, adesso la Città propone il "Viaggio al Confine orientale", per scoprire cosa hanno rappresentato la tragedia delle Foibe tra Venezia Giulia e Croazia.

Iniziativa rivolto ai giovani tra 18 e 35 anni

C’è tempo fino al 22 febbraio per iscriversi e poter partecipare ad una esperienza che vuole essere storia e memoria pubblica del Novecento. L’iniziativa, voluta dall'assessorato alle Politiche Giovanili, è rivolta ai giovani di età tra 18 e 35 anni e residenti a Nichelino, con alla guida del gruppo affidata ad Enrico Agostino Miletto, Dottore di Ricerca in Scienze Storiche, archeologiche e storico-artistiche e Ricercatore Universitario in Storia contemporanea presso il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere dell’Università di Torino, che opererà in collaborazione con l'agenzia Viaggi Solidali di Torino.

Il progetto si articola in due incontri formativi di preparazione al viaggio centrati sulle tematiche del confine orientale italiano, con particolare attenzione al periodo storico compreso tra la prima guerra mondiale e le foibe giuliane (1915/1945) e al tema dell’esodo e dei profughi giuliano-dalmati.

Viaggio di 4 giorni tra Fiume e Basovizza

Il percorso prevede un viaggio della durata di 4 giorni, da effettuarsi con trasporto con bus privato, che comprende la visita della Città di Fiume e del memoriale di Podhum in Croazia, l’escursione sull’isola di Rab, le visite del campo di concentramento di Arbe, della Risiera di San Sabba e della Foiba di Basovizza. Il viaggio si svolgerà, salvo cause di forza maggiore, dal 6 al 9 aprile 2023.

La quota totale di partecipazione è di 130 euro, comprendenti il viaggio andata e ritorno, il pernottamento in trattamento mezza pensione con bevande escluse, sistemazione per gli studenti in camera doppia/per gli accompagnatori in camera singola, la tassa di soggiorno, il traghetto A/R per l’isola di Rab, l’assicurazione medica, un accompagnatore storico/mediatore culturale per tutta la durata del viaggio.

Per informazioni e iscrizioni: www.informagiovaninichelino.it/viaggio-al-confine-orientale/