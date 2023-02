Ivrea, volano le arance e scacciano gli spettri della pandemia dal Carnevale: "Per noi è una liberazione" [FOTO]

Il rosso e l’arancione si mischiano al profumo delle arance, alle grida di battaglia e di stupore, ai sorrisi, ai coriandoli, alle stelle filanti, alla tradizione ed all’entusiasmo. Tutto questo è il Carnevale di Ivrea, giunto alla 60ª edizione, la prima post Covid19. L’anno del ritorno alla formula consueta, con la giornata presa d’assalto da circa 30 mila persone, tra biglietti venduti (19.800), residenti, organizzatori, figuranti, squadre, carri e chi più ne ha più ne metta. E così, se ci mettiamo anche il sole e la temperatura gradevole, il 19 febbraio è stata la domenica perfetta dove provare certe emozioni da vivo è stato come rituffarsi nel recente passato pre pandemia. Stare tra la folla dei capellini rossi, indossati dal pubblico per distinguersi dai tiratori della battaglia delle arance, è stato bello e adrenalinico. Rubare scatti durante la guerriglia arancione, segnare l’attesa parlando con il pubblico o i tiratori, vedere la tensione nei volti di chi sta sul carro, consapevole che riceverà bordate di arance addosso, sono stati momenti di carnevale unici. "Entrare nelle piazze e tirare le arance è per noi quasi una liberazione dell’attesa che viviamo durante la preparazione annuale del carnevale - dichiarano alcuni tiratori della squadra delle Pantere Nere - e non vediamo l’ora di far volare le arance, soprattutto quest’anno, dopo i tre anni di pausa forzata". "È una stupenda faticaccia ma qualcuno dovrà ben farla… A parte le battute, siamo contenti di tornare a tirare. Vedere così tanto pubblico ci gasa ancora di più, e vogliamo dare il meglio di noi per divertirci e far divertire le persone tornate ad Ivrea per godersi questo carnevale unico nel suo genere. E, mi raccomando, anche per lunedì e martedì lo spettacolo sarà assicurato, e indossate qualcosa di rosso, altrimenti vi spremiamo un’arancia in testa…", le parole di un gruppo di tiratori che difendono i colori della squadra degli Scacchi. E il pubblico come vive questo evento? "Per me è stata la prima volta al carnevale di Ivrea - affermano Marco e Alessandra - e ci siamo divertiti molto sia a vedere tirare le arance che ad ammirare la sfilata con il Generale e la Mugnaia. Camminare tra la folla, indossare il cappellino rosso, sentire il profumo delle arance fa venire voglia di tornare il prossimo anno. Tirare è un altro livello, non so se riusciremo mai a farlo, ma credo che sia anche divertente". "Noi siamo soliti venire da anni al carnevale - dichiarano Anna e Luca, una coppia di Novara - e tornare a vivere le emozioni che la battaglia delle arance è per noi molto divertente. Viviamo questo evento consapevoli di quello che provano i tiratori, di cui abbiamo fatto parte per alcuni anni. Ora, con i bambini, abbiamo deciso di far parte del pubblico, ma l’adrenalina non manca". Il Carnevale di Ivrea prosegue oggi (lunedì 20 febbraio) e domani, martedì grasso, giorno della premiazione finale. Per entrambi i giorni ci sarà la battaglia delle arance. Per il programma completo: https://www.storicocarnevaleivrea.it/it/home/