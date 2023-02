Torino, la Circoscrizione 7 si fa sempre più "green" con la mobilità attiva e sostenibile

La svolta "green" della Circoscrizione 7 di Torino non è più una novità: dalla pedonalizzazione di Borgo Dora fino alle nuove piste ciclabili (l'ultima delle quali in fase di conclusione in lungo Dora Napoli, ndr) e alle modifiche alla viabilità, infatti, negli ultimi anni sono state molte le iniziative andate in questa direzione.

Progetti su mobilità attiva e sostenibile

L'impegno, però, non finirà qui, perché l'ente decentrato ha recentemente aperto una selezione per il sostegno di progetti "concreti" mirati alla promozione della mobilità attiva e sostenibile, nonché della cura dello spazio pubblico: tra le possibilità offerte sono previsti sistemi di moderazione del traffico di fronte alle scuole, la creazione di parcheggi per biciclette e monopattini, la sperimentazione di interventi di urbanismo tattico e la realizzazione di pebus e bicibus per i percorsi casa-scuola.

Focus su sensibilizzazione ed educazione

A questo si potranno aggiungere iniziative di sensibilizzazione ed educazione alla mobilità e alla ciclabilità rivolti alle scuole e campagne di promozione della mobilità attiva e della sicurezza stradale. Al bando potranno partecipare associazioni,comitati e altri soggetti no profit attivi sul territorio di Torino che prevedano nei propri statuti un focus sulla mobilità attiva o che abbiano svolto iniziative a riguardo negli ultimi 36 mesi; la domanda andrà presentata entro e non oltre le 12 del 31 marzo.