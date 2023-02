La Circoscrizione 5 senza un contenitore per gli olii esausti: richiesti bidoni per "un corretto smaltimento"

In Circoscrizione 5 nemmeno un contenitore per gli olii esausti: richiesti bidoni per "un corretto smaltimento"

La cura dell'ambiente passa anche da una corretta gestione e smaltimento degli olii esausti, ma cosa fare se nel proprio territorio mancano i bidoni per la raccolta?

E' il caso della Circoscrizione 5, dove nonostante l'alta densità di popolazione mancano dei punto dove raccogliere gli olii che hanno finito il loro "ciclo di vita". A sollevare la questione, la consigliera Carmela Ventra (Fdi), in una commissione congiunta III e VI, che il coordinatore ha convocato dopo sua richiesta, su istanza di diversi cittadini.

"Nella nostra Circoscrizione non abbiamo contenitori per il conferimento di olii esausti e per poter effettuare un corretto smaltimento dobbiamo infatti recarci nella vicina, ma non per tutti, Barriera di Milano" spiega Ventra.

"Io credo che in un periodo storico in cui si distruggono strade e messe in ginocchio attività commerciali, per creare opportunità vivibili per la mobilità dolce, con un silenzio assordante invece non si è mai fatto nulla per facilitare e incentivare, ma soprattutto educare ad un corretto smaltimento degli olii esausti" prosegue.