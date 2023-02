Vanchiglietta, la Festa di Via di corso Belgio torna il 19 marzo

"Corso Belgio in bancarella", la festa di via della principale arteria di Vanchiglietta, sta per tornare: la nuova edizione, organizzata come consuetudine da FederEventi Piemonte e dall'Associazione Commercianti del quartiere, si svolgerà infatti domenica 19 marzo.

La festa di corso Belgio

La tradizionale kermesse, come consuetudine, prevederà la chiusura al traffico veicolare di corso Belgio nel tratto compreso tra corso Novara e il ponte Sassi con negozi aperti e bancarelle con prodotti di diverse categorie. Nel corso degli anni, l'iniziativa è stata poi arricchita con iniziative culturali, sportive e attività di animazione dedicate ai bambini con la partecipazione delle associazioni che animano il territorio.

Candidature aperte

Ed è proprio a questo proposito che gli organizzatori hanno aperto la raccolta delle candidature per partecipare all'evento: le associazioni dedicate all'ambiente, alla cultura, al sociale e allo sport interessate devono presentare la richiesta entro il 3 marzo scrivendo all'indirizzo gioiavito69@gmail.com indicando il nome, il contatto telefonico, il tipo di attività e lo spazio di cui si necessita.