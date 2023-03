La neve pulisce l'aria, domani e mercoledì a Torino via libera agli Euro 5

Tradotto, il 28 febbraio e il 1 marzo potranno circolare i veicoli privati diesel Euro 5 , così come camion ed altri mezzi per il trasporto merci Euro 3 e 4. E sul fronte della mobilità, questa mattina è stata discussa la mozione della consigliera di Fratelli d’Italia Paola Ambrogio sulla nuova Ztl ambientale .

La neve e la pioggia cadute su Torino nelle ultime 24 ore hanno contribuito a ripulire l'aria, quindi per domani e mercoledì sarà in vigore il semaforo bianco .

I confini della Ztl ambientale

Corridoi per andare in ospedale

L'atto dell'esponente di FdI chiedeva di individuare "corridoi che consentano il pieno e incondizionato accesso ai servizi essenziali per tutti i cittadini, indipendentemente dal tipo di veicolo utilizzato e dai livelli di inquinamento". Una proposta rivolta a chi deve raggiungere un ospedale all'interno della zona, come ad esempio il Maria Vittoria.

Se non fosse possibile creare delle zone di transito, Ambrogio chiede di prevedere una procedura semplificata ed automatica: su modello di quanto accade per i multipiano in Ztl, registrare quindi la targa del proprio mezzo al pronto soccorso, per comunicarlo immediatamente a Gtt e non incorrere così in multe.