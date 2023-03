Nichelino ed Engim aiutano i disoccupati a formarsi e rientrare nel mondo del lavoro

Nei giorni scorsi il sindaco Giampiero Tolardo, insieme agli assessori Giorgia Ruggiero e Fiodor Verzola, oltre al consigliere regionale Diego Sarno, sono stati presenti alla inaugurazione del SAL di Engim Nichelino: uno sportello dedicato all’inserimento lavorativo dei giovani, dove i ragazzi vengono valutati e indirizzati verso aziende del territorio oppure accompagnati in percorsi formativi mirati alle esigenze della domanda del mondo del lavoro.

"L’obiettivo è favorire un confronto efficace tra domanda e offerta di lavoro al fine di aumentare le possibilità di occupazione e pianificare la formazione in base alle esigenze delle aziende locali", ha spiegato il sindaco. "In un periodo in cui diventa sempre più difficile soprattutto per i più giovani trovare lavoro, è fondamentale investire nella creazione di un progetto in grado di fornire una maggiore conoscenza delle opportunità del territorio".