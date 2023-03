Torino accoglie le Atp 2023 con 10 giorni di eventi. Lo Russo: "Coinvolgiamo tutta la città con la musica"

" Sicuramente - sottolineato il primo cittadino - proveremo a rendere l'edizione del 2023 più estesa all'intera città. Saranno dieci giorni che coinvolgeranno tutta Torino e ovviamente, come ha detto Atp, ci faremo trovare pronti per concorrere per i prossimi 5 anni ".

Torino si prepara ad accogliere le Atp Finals 2023 - in programma dal 12 al 19 novembre al Pala Alpitour - con un ricco calendario di eventi, manifestazioni ed incontri lungo dieci giorni. Ed il tennis arriverà in ogni angolo della città grazie alla musica. Ad annunciare la novità il sindaco Stefano Lo Russo , durante la presentazione delle ricadute economiche dell'edizione 2022 del torneo .

Più musica in città

Se appare quasi certo che Palazzo Madama ospiterà - come accaduto nel 2022 - talk, incontri e degustazioni di vini e prodotti del territorio, il Comune sta lavorando per individuare altre location in centro da affiancargli per ampliare l'offerta. In parallelo Palazzo Civico sta lavorando poi per arricchire il palinsesto musicale.

Se nel 2022 il Comune aveva organizzato concerti sparsi per il centro cittadino con la Bandakabra e altri gruppi, che si esibivano anche su un bus in tour musicali per la città, l'idea per il 2023 è potenziare ulteriormente il progetto. "L'idea - ha spiegato Lo Russo - è costruire un programma parallelo di eventi: oltre all'enogastronomia, puntiamo sul coinvolgimento dei giovani. Una delle ipotesi sul tavolo è usare la musica come veicolo".