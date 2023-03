Furti e spaccate a Cit Turin, i commercianti: "Agiscono indisturbati. In un mese e mezzo, hanno colpito sette volte"

Boom di spaccate e furti nei negozi di Cit Turin. Gli ultimi episodi si sono verificati domenica scorsa, proprio dopo la festa di via. Nel mirino questa volta sono finiti due bar in zona piazza Benefica: "In un caso hanno 'solo' forzato la serranda e nell’altro sono riusciti a entrare e portare via cassetto della cassa e non era la prima volta che entrambi subivano dei furti" spiega Alessandra Cima, dell'Associazione Commercianti I Principi.



A preoccupare i commercianti è il numero di episodi che si sono verificati nell'ultimo periodo. "In un mese e mezzo sono stati circa sette tra tentativi e furti portati a termine". Il modus operandi è sempre lo stesso, il malvivente, o i malviventi, spacca la vetrina con un sasso o con un oggetto pesante, entra e scardina il cassetto della cassa con quanto c'è dentro. "Spesso è più dispendioso riparare i danni al negozio che non la perdita dell'incasso".



"Per ora sono stati colpiti i bar" conferma Cima. "Ma quello che ci sorprende di più è anche l'orario. Gli ultimi due colpi sono avvenuti verso mezzanotte, appena poco prima era intervenuta la pulizia delle strade per la festa di via che avevamo fatto. Sembra che agiscano davvero indisturbati".



Un altro aspetto che purtroppo emerge da questa continua situazione è lo scoraggiamento dei commercianti nel fare denuncia: "Non è così semplice perché vuol dire perdere delle intere giornate. Ecco, forse sarebbe utile snellire anche le procedure per le segnalazioni e le denunce".



Un problema cui si cerca di trovare una soluzione di concerto con le forze dell'ordine e la Circoscrizione 3.



"Le telecamere possono aiutare, ma anche una presenza delle forze dell'ordine potrebbe essere un deterrente efficace" spiega Cima.



"Fin da subito come Circoscrizione ci siamo attivati rimanendo in costante contatto con tutti i commercianti - aggiunge Francesco Aglieri Rinella vice presidente della 3 -. Abbiamo invitato gli esercenti a denunciare e a munirsi di deterrenti, come telecamere a circuito chiuso. Con le forze dell’ordine abbiamo segnalato la continuità degli episodi. La situazione è seria e va monitorata. Anche perché è un quartiere in cui se non ci fosse sicurezza non ci sarebbero tanti clienti".



Solo qualche settimana fa, la stessa situazione si era verificata in borgo San Paolo. "In questo momento, parlando anche con il nuovo presidente dell'associazione commercianti di Via Di Nanni, non si può parlare di allarme sicurezza, ma singoli episodi che obbligano i cittadini ad azioni di buon senso, a tenere gli occhi aperti e ad avere fiducia nella Polizia e nell'operato della Circoscrizione".