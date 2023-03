"Di pari passo", a Nichelino decine di studenti in marcia per la difesa dei diritti delle donne

"Nichelino è al fianco di tutte le donne che quotidianamente si battono per la loro dignità e i loro diritti e coloro che vivono situazioni di conflitto o di disastri naturali, costrette a lottare ogni giorno per la loro sopravvivenza, per quella dei loro cari e per il loro futuro", ha dichiarato il sindaco Giampiero Tolardo. "Rinnoviamo il nostro impegno per la costruzione di un mondo più giusto e inclusivo che deve essere costante e condiviso, perché solo insieme possiamo far sì che la voce delle donne venga ascoltata e rispettata".