All'ippodromo di Vinovo si annuncia una domenica di grande trotto

L’Ippodromo di Vinovo ritrova la sua collocazione naturale, quella di domenica pomeriggio. Succederà il 12 e il 19 marzo ma più in generale per tutta la primavera con poche eccezioni, come sabato 25 marzo e lunedì 10 aprile, giorno di Pasquetta, con il Gran Premio Costa Azzurra 2023.

Questa domenica sette corse al via dalle 14.20 e centrale di giornata con il premio Imperia, per cavalli di cinque anni ed oltre sulla distanza del miglio. Saranno in sette al via dietro le ali dell’autostart e favorito d'obbligo Canto Dei Venti, allievo di Erik Bondo affidato alle mani di Federico Esposito. A far saltaqre il banco proveranno Batman Ross, allievo di Andrea Guzzinati, e Zandroz che Giorgio Carini affiderà a Cosimo Cangelosi. Il sottoclou è invece il premio Sanremo dedicato ai tre anni con pronostico aperto. Il binomio Bondo-Esposito proporrà Ekarin Baba, ma stuzzica anche Electra Grif, allieva di Fausto Barelli, che avrà nuovamente alle guide Andrea Guzzinati, come accaduto all’ultima uscita, quando si aggiudicarono un buon secondo posto. Terzo incomodo Emerson, con Simone De Lorenzo. Molto bella anche la corsa riservata ai gentlemen, in sulky ai cavalli di loro proprietà. Nove i partecipanti sui due giri di pista: ci saranno Bemon Chuck Sm e Zar Dei Baba, ma anche Zalix Pizz, e Creso Risaia Trgf.

L'ingresso è gratuito e il pubblico potrà anche testare con mano la nuova gestione di bar e ristorante panoramico La Scuderia.