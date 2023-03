Si addormentano con la stufa accesa, coppia di Chivasso resta intossicata dal monossido di carbonio

Tragedia sfiorata nella notte a Chivasso, in frazione Pogliani, dove marito e moglie sono rimasti intossicati dal monossido di carbonio dopo avere dormito con la stufa accesa.

I soccorsi chiamati dal figlio

I due coniugi, settantenni, sono stati soccorsi stamattina dal figlio che ha chiamato il 112 e li ha trovati a letto privi di sensi.

Ricoverati in camera iperbarica

Dopo l'arrivo dei soccorsi, sono stati ricoverati all'ospedale San Giovanni Bosco e sottoposti al trattamento in camera iperbarica. Per fortuna non sarebbero in pericolo di vita.