Moncalieri e Nichelino unite nel dire no alla mafia

Martedì alla manifestazione nazionale a Milano, poi nella serata di ieri, 22 marzo, da Moncalieri a Nichelino. Erano alcune centinaia le persone che hanno preso parte alla fiaccolata per dire no ad ogni genere di criminalità, come segno tangibile dell'impegno delle due Città in occasione della XXVIII Giornata in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

Guida: "Un forte no alla mafia"

L'iniziativa, partita dal centro polifunzionale Don PG Ferrero di Moncalieri, si è poi snodata in un lungo percorso che ha attraversato le due città, per concludersi in piazza Di Vittorio a Nichelino, vedendo la presenza di politici locali, amministratori ma soprattutto giovani e gente della società civile.

"1069 storie, volti e persone: a loro e a tutte le vittime innocenti delle quali non abbiamo ancora notizie, va la nostra memoria e il nostro impegno", ha dichiarato l'assessore alla Legalità della Città del Proclama Davide Guida, che ha ricordato come il 21 marzo sia anche la Giornata Mondiale della Sindrome di Down e "insieme alle Giovani API e all’associazione Associazione AIR Down di Moncalieri è stato rinnovato l'impegno per i diritti e la legalità".

Il grazie del sindaco Montagna