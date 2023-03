A Moncalieri Fiorile fa il bis: dopo l'appuntamento di fine ottobre arriva l'edizione di primavera

L’associazione sportiva Nordic Walking Andrate condurrà i partecipanti alla scoperta della collina moncalierese con la passeggiata CAMMINA MONCALIERI, che attraverso un itinerario creato per l’occasione passerà per l'Azienda Agricola RAM e il Birrificio Santa Brigida, tappe di sosta e di arrivo per godere della "Moncalieri città nel Verde", con appuntamenti musicali e didattici.