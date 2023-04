Domenica 2 aprile Moschee aperte a Torino, Chivasso, Settimo Torinese e Collegno

Nel mese del Ramadan torna la Giornata "Moschee aperte, Spazio per tutti/e", promossa dalla Città di Torino, dalla Città metropolitana di Torino e dal Coordinamento dei Centri Islamici di Torino.





Nell’ambito del “Patto di condivisione 2023-2026 Torino è la nostra città” i Centri di cultura islamica hanno organizzato una giornata di apertura delle moschee torinesi.





Domenica 2 aprile, dalle ore 14.30 alle ore 17, 17 moschee di Torino aprono le porte per far conoscere meglio i valori dell’Islam, creare momenti di conoscenza e interazione tra cittadini che abitano gli stessi luoghi contribuendo così ad abbattere le paure e le barriere della diffidenza.





Molte le iniziative anche sul territorio metropolitano. La Consigliera metropolitana delegata alle Politiche sociali e di parità visiterà alle ore 10 la moschea di Chivasso (via Italia 4), alle 10,45 quella di Settimo Torinese (via Cena 8) e alle 11,45 quella di Collegno (via Mulino 1).





La Consigliera concluderà la giornata “Moschee aperte” alle ore 16.30 alla moschea Mohammed VI di via Genova 268/B a Torino per la tavola rotonda con le Istituzioni.