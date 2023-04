Ex edicolante di corso Telesio, storia a lieto fine: “Abbiamo trovato una sistemazione”

Nelle scorse settimane vi avevamo parlato della storia di Marco Baietto, l'ex edicolante su cui pendeva un'ordinanza esecutiva di sfratto dall'appartamento in cui abitava insieme alla compagna e ai 3 animali domestici. Grazie alla pronta attivazione di una rete di solidarietà su più livelli, la famiglia ha trovato finalmente una sistemazione.

Una storia a lieto fine

Dopo lo spavento, quindi, la vicenda si è conclusa con un lieto fine: “Dopo una riunione – racconta Baietto - con gli assistenti sociali del Servizio Adulti in Difficoltà, ci hanno assegnato una stanza in una struttura di co-abitazione, dove abbiamo una cucina in comune e possiamo tenere anche i nostri animali. Siamo molto contenti perché, inoltre, siamo stati inseriti in un percorso finalizzato all'ottenimento di una casa popolare”.

La gratitudine

Baietto, infine, esprime gratitudine verso chi si è speso per trovare una soluzione: “Ci teniamo – conclude – a ringraziare i servizi sociali del Comune di Torino e, in particolare, l'assessore Jacopo Rosatelli per essersi subito occupato del caso, la parrocchia Madonna della Divina Provvidenza di via Asinari di Bernezzo per averci dato una mano in tutti questi mesi, la cooperativa Arco per il supporto logistico con le nostre cose a Torino Oggi per l'attenzione”.