Dissuasori divelti in borgo Campidoglio: lo strano caso della strada pedonale dove si parcheggia “liberamente”

Una “collezione” di 5 paletti dissuasori accanto alle tele esposte nella Galleria del Museo d'Arte Urbana di Torino: basterebbe solo questo per realizzare una grottesca, ma quantomai eloquente, installazione artistica contemporanea.

La malasosta nell'area pedonale

Già, perché ci troviamo nel quartiere Campidoglio, uno dei quartieri più caratteristici della città con i suoi caseggiati bassi risalenti ai primi del novecento e le strade strette e acciottolate, e più precisamente in via Rocciamelone, una delle strade interessate dalla “prima” pedonalizzazione risalente al 2011.

Ma, soprattutto, perché i paletti sono stati divelti dove, in teoria, le automobili non dovrebbero nemmeno passarci, figuriamoci parcheggiare. In attesa di una soluzione, per il momento i dissuasori restano custoditi dal Mau, mentre sulla strada restano i buchi e i marciapiedi senza protezioni.