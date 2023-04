Eccesso di velocità e semafori "bruciati": nel 2023 Torino conta di incassare 77 milioni dalle multe

Ad illustrare i dati l'assessore alla Sicurezza Gianna Pentenero , presentando il bilancio di previsione 2023. Nel documento finanziario la Polizia Municipale ha entrate per 84 milioni di euro: la parte più consistente, ovvero 77 milioni di euro, sono multe a torinesi indisciplinati al volante.

Guida senza cintura di sicurezza o con cellulare, eccesso di velocità, semaforo "rosso" bruciato, conducente ubriaco o peggio drogato . Il Comune di Torino , nel 2023 , conta di incassare 77 milioni di euro per infrazioni varie al codice della strada .

Ad oggi sono tredici i T-Red attivi nel capoluogo piemontese: il 9 febbraio scorso Palazzo Civico ha acceso gli ultimi impianti in corso Inghilterra all'angolo con corso Vittorio Emanuele II e corso Castelfidardo, mentre il secondo in piazzale San Gabriele di via Gorizia/corso Unione Sovietica.