Moncalieri fa il pieno di turisti: oltre 15 mila visitatori per la IX edizione di Fiorile

Un successo, l'ennesimo per Moncalieri città del verde, come è stata ribattezzata la città del Proclama dall'assessore alla Cultura Laura Pompeo. La IX edizione di "Fiorile orti&fiori in mostra", realizzata dall'Associazione Culturale Giardino forbito, ha richiamato al Giardino delle Rose oltre 15.000 visitatori.



Un percorso tra colori, profumi e sapori. Un'immersione nella natura declinata nelle sue mille sfumature. Espositori selezionati, per la maggior parte provenienti dal territorio, con vivaisti, produttori agricoli e artigiani. Quest'anno in collegamento sono state realizzate passeggiate immersive sia in collina che nel centro storico.



Un collegamento, non solo simbolico, con la ricchezza boschiva della collina, dal 2016 nostro territorio Mab Unesco al centro storico: dal Giardino delle Rose. Sono partite passeggiate in compagnia degli amanti del Nordic walking e di curiosi camminatori alla scoperta del territorio circostante, con due tappe immersive presso il Birrificio Santa Brigida e l’azienda agricola Ram – Radici a Moncalieri, tappe che hanno regalato al pubblico una lezione didattica degli Impollinatori Metropolitani e la musica di Alessandro Ghiggi e Ignacio Etchegaray. Nel contempo sono state calcate le vie del cuore di Moncalieri in compagnia di FattoAmano per scoprire e raccontare gli artigiani d'eccellenza della città.

Numerosi gli interventi culturali proposti e gli ospiti del Giardino: I racconti dell’aria, Neos edizioni e Testimoni silenziosi – Storie di alberi monumentali edito da Buendia Books, e con l’autrice Cristina Converso, Tiziano Fratus, nonché l’interessante lezione della storica e paesaggista Maria Adriana Giusti e il professor Marco Devecchi della Facoltà di Agraria di Torino e Carla Gillio di Floritalia,



Lo spazio dell’arte ha ospitato quest’anno la giovane artista Annalisa Bollino con l'esposizione SEMI, che ha interessato e coinvolto il pubblico grazie alla bellissima mostra dove pittura e ricamo hanno trovato spazio per interpretare le opere ricche di simbologia. Elogio alla biodiversità e alle specialità del territorio con Maestri del Giardino e dell' Eccellenza Enogastronomica del nostro territorio. Hanno partecipato vivai specializzati, tra cui Vivai delle Commande, Piante d'Aria, Meriano tra i vari, affiancati dalle speciali realtà agricole tra le quali anche alcuni Presidi Slow Food come Roero Vero, Miemole, Delizie d'Andrè,i vini dell'Azienda La Margherita, Funghi Fontana, Il Birrificio Santa Brigida, i biscotti di Dal Bon, i salumi dell'Azienda Agricola Revelli Margherita, le mele di Cascina Bonetto. Anche in questa occasione un Giardino d'inverno ha ospitato artigiani, quali i ceramisti Marina Gili ed Elisa Grasso Ceramiche i profumi Anixi, stoffe e cuscini di Fantasie Country e Lalazoo Atelier, la maglieria di Shamur, i bicchieri del vetraio Nicolas Lauzeral, gli arredi di Il Giardino coperto e Hafa Esprit, i gioielli di Il Tempo di un fiorellino, i cesti di La Cestaia Urbana e le creazioni de La Crisalide.



Come sempre non sono mancati momenti laboratoriali per grandi e piccini, a cura di Beesù e della Comunità degli Impollinatori Metropolitani.



"Fiorile si conferma un appuntamento culturale con una forte presa sul pubblico, ogni anno più affezionato e partecipe, e sempre più capace di suscitare l'interesse degli organi di informazione, come attestano i moltissimi visitatori anche da fuori Moncalieri, che mostrano di gradire anche la novità della creazione dell'edizione primaverile - l'assessore alla Cultura Laura Pompeo non nasconde la propria soddisfazione - Sempre stimolanti, raffinati, non convenzionali gli inserti culturali che costellano il programma, elaborato e curato magistralmente da Giardino Forbito in sinergia con l'Assessorato alla Cultura. Un progetto che interpreta in finezza le peculiarità del Giardino delle Rose e della sua storia e che rientra nel vasto programma avviato a partire dal 2015 'Moncalieri città nel verde'. Fiorile tornerà nel weekend 28-29 ottobre".