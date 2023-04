Picchiavano e maltrattavano le madri: doppio arresto dei carabinieri di Moncalieri

Quando il nemico si cela dentro casa oppure è un familiare diretto. Nei giorni scorsi i carabinieri di Moncalieri hanno arrestato due uomini, un 35enne ed un 39enne, per maltrattamenti nei confronti delle rispettive madri.

Schiavi di droga e alcol

Il primo era schiavo della droga, il secondo dell'alcol e da tempo pressavano le famiglie con continue richieste di soldi per poter soddisfare i loro vizi. E se non venivano accontentati, passavano alle vie di fatto, malmenando e picchiando le madri, che però non trovavano mai la forza di denunciare.

La chiamata dei vicini

Secondo gli inquirenti la due situazioni andavano avanti da tempo, ma giovedì le urla arrivate dagli appartamenti hanno convinto i vicini a chiamare il 112. Una volta arrivati, i carabinieri hanno trovato il volto delle due donne con lividi ed evidenti segni di percosse. E, a quel punto, sono scattate inevitabili le manette.