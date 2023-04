A fuoco il tetto di un palazzo a Collegno: stabile evacuato dai pompieri [VIDEO]

Intorno alle 10 di oggi, giovedì 6 aprile, un incendio è scoppiato sotto la falda del tetto in lamiera di un condominio in corso Francia, a Collegno, all'angolo con via Costa.

Evacuato il palazzo

Le squadre del distaccamento di Grugliasco e della centrale di Corso Regina hanno allontanato tutti gli abitanti del palazzo e anche con l'impiego dell'autoscala raggiunto la porzione di tetto che stava bruciando. La particolare costruzione della copertura coibentata ha dovuto essere smontata dai pannelli di metallo e poliuretano per poter estinguere la propagazione della combustione.

Nessuna persona coinvolta o ferita

Nessuna persona è rimasta coinvolta, sul posto anche la Polizia municipale.

Alle 12.30 sono in chiusura le operazioni di bonifica e messa in sicurezza della mansarda sottostante.