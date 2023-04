Poliziotti in missione costretti a pagare il conto dell'hotel di tasca propria

I poliziotti in servizio sono stati costretti a pagare di tasca loro parte del costo di pernottamento in hotel perché l'ufficio deputato al rimborso spese non lo avrebbe fatto: è quanto denunciato dal sindacato di polizia Siulp di Torino.

L'episodio è infatti accaduto a due agenti del capoluogo piemontese che avevano raggiunto Gorizia per accompagnare una ventina di tunisini irregolari che dovevano essere rimpatriati.

"Secondo l’ufficio deputato al rimborso delle spese di viaggio e alloggiamento dei poliziotti per i sevizi di fuori sede - ha spiegato il segretario del Siulp, Eugenio Bravo - l’indagine di mercato non avrebbe consentito di pagare per intero la somma dell’albergo goriziano giudicata troppo esosa, e questo a prescindere dalla oggettiva valutazione che alla vigilia di Pasqua i prezzi degli alberghi non rientrano esattamente nell’ordinarietà. Una spesa di 40 euro per due poliziotti che l’amministrazione dello Stato, in questo caso l’appendice torinese, proprio non poteva permetterselo".