Una commedia teatrale "anti truffe", in collaborazione con i carabinieri di Torino

Una scena dello spettacolo “Occhio per occhio, dentiera per dentiera"

Sensibilizzare il pubblico sulle truffe, in particolar modo su quelle che hanno come vittime gli anziani: è questo l'obiettivo di una commedia teatrale ideata con la collaborazione del Comando provinciale dei carabinieri di Torino e che andrà in scena la prossima domenica, 16 aprile, all'Educatorio alla Provvidenza (via Govone 15A, ore 18).

Il titolo è già di per sé significativo: “Occhio per occhio, dentiera per dentiera. La truffa imperfetta”. In scena due personaggi molto particolari: due ottantenni (interpretati da Silvia Saponaro e Marco De Martin) che, ormai stanchi di subire continue truffe e ingiustizie, decidono di vendicarsi sfidando i giovani d’oggi e organizzando "il piano perfetto" per truffarli a loro volta.

Realizzato con la collaborazione del Comando Provinciale Carabinieri di Torino, lo spettacolo nasce con lo scopo di sensibilizzare il pubblico sulla tematica delle truffe, spinosa questione che coinvolge qualunque fascia di età, tanto un anziano a cui si presenta un malvivente alla porta, spacciandosi per addetto del gas, quanto un giovane che vive nel mondo virtuale di internet. Le truffe agli anziani, in particolare, sono una piaga molto radicata nella società. Sapendo bene come fare leva sui sentimenti più profondi, i malviventi trovano negli anziani tante debolezze legate all’avanzamento dell’età e nel tempo hanno affinato le proprie tattiche di adescamento adottando innumerevoli strategie per carpire la fiducia delle loro vittime. Attraverso questa commedia si vuole dunque lanciare un richiamo all’attenzione e un invito a prepararsi per affrontare correttamente queste situazioni.

Dopo lo spettacolo, ci sarà un momento di riflessione e di approfondimento sul tema delle truffe con i consigli dei Carabinieri.