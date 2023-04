Domenica in piazza Solferino visite mediche gratis con il Lions Day

Domenica i Lions portano la salute in piazza. Il 16 aprile farà tappa anche a Torino il Lions Day: in piazza Solferino, dalle 10 alle 17, la cittadinanza potrà usufruire di un Campus Medico con prestazioni gratuite.

Tra gli esami a disposizione ci saranno consulenze nutrizionali, test per il diabete, ecografie per le patologie vascolari, visita odontoiatrica e oculistica, densitometria per la diagnosi dell'osteoporosi, valutazione cognitiva e prevenzione dell'epatite C.