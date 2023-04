Allarme incendio in val di Susa: brucia il capannone di un'azienda agricola a Condove [FOTO]

Allarme questa mattina in bassa val di Susa. Poco dopo le 11.30 numerose squadre del comando di Torino sono intervenute a Condove, in via Moncenisio, per porre rimedio all'incendio di un capannone all’interno di una azienda agricola.



Sul posto sono arrivati gli uomin della squadra 91, l’autobotte di Susa, l’autoscala ed il carro fiamma della sede centrale, i volontari di Condove e quelli di Borgone con APS ed autobotte. Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri.