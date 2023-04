Camper in fiamme e tanta paura: in corso Venezia il piromane colpisce ancora

Camper in fiamme in corso Venezia durante la notte

Ancora il fuoco, ancora la paura chiamata “piromane”. Un’altra notte di passione per corso Venezia: alle 3 circa di questa notte i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere l’incendio che ha divorato un camper nel controviale, all’altezza del civico 1.

I precedenti nei giorni scorsi

I residenti, svegliati dal boato e dal luccichio delle fiamme, non ne possono più. Solo un mese fa era toccato a un camion di frutta e verdura. Poi a un camper in via Adda, parallela di corso Venezia. Gli incendi vengono appiccati solo ai mezzi di grandi dimensioni e questo lascia pensare che dietro al colpire del piromane ci sia una strategia precisa. Nelle scorse settimane si era anche parlato dell’ombra del racket dietro al susseguirsi di incendi. Ipotesi.

Caccia al piromane

Quel che è certo è che corso Venezia ha a che fare con un piromane ancora ignoto. “Questa follia va fermata, perché pericolosissima” commenta Carmela Ventra, consigliera di Fdi in Circoscrizione 5. “Altre auto accanto avrebbero potuto prendere fuoco e le fiamme avrebbero potuto interessare i palazzi vicini: credo che la nostra città meriti più attenzione e sicurezza”, conclude.