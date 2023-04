Trasporti, due treni straordinari per raggiungere il Salone del Mobile a Milano. Lavori sulla Torino-Bardonecchia

Trasporti, due treni straordinari per raggiungere il Salone del Mobile a Milano

Trenitalia, società Capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane, d’intesa con Regione Piemonte e Agenzia della Mobilità Piemontese, in occasione del Salone del Mobile di Milano, uno degli appuntamenti più seguiti nel capoluogo lombardo, organizza due treni straordinari di andata e ritorno nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 aprile.

Si sommano così all’offerta ordinaria del Regionale di Trenitalia per offrire ulteriori soluzioni di viaggio sulla linea Torino - Milano.

Questi gli orari:

Torino Porta Nuova partenza ore 9.01 - Milano Certosa arrivo 10.49

Milano Certosa partenza 14.28 - Torino Porta Nuova arrivo 16.53

Entrambi i treni, organizzati per agevolare la partecipazione agli eventi della Milano Design Week, effettueranno la fermata a Rho Fiera. Sui binari viaggeranno i nuovi treni Rock.

Sulla linea Torino-Bardonecchia sono in programma interventi di manutenzione straordinaria nei fine settimana del 22 e 23 e del 29 e 30 aprile.

Per consentire le attività ad opera di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), nella stazione di Bardonecchia, alcuni regionali della linea SFM3 verranno sostituiti da bus nella tratta Salbertrand - Bardonecchia.

In particolare, il treno 26990 in partenza da Torino Porta Nuova alle ore 20.15 verrà sostituito da bus da Salbertrand a Bardonecchia, così come il treno 26997 delle ore 22.21 da Bardonecchia è sostituito da autobus fino a Salbertrand (con partenza anticipata da Bardonecchia alle 22).