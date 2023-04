Lazza porta il suo Ouver-Tour a Torino: il 27 aprile al Pala Alpitour

A distanza di tre anni dal terzo album "Re Mida", Lazza ha fatto il suo ritorno sulle scene l’8 aprile dell'anno scorso con "Sirio" (Island Records), sorprendente progetto discografico che ha messo a segno un successo dopo l’altro: certificato Triplo Disco di Platino, l’album si è posizionato al secondo posto della Top Album Debut Global di Spotify nelle prime 72 ore dall’uscita ed è stato per 17 settimane in vetta alla classifica FIMI degli album più venduti in Italia – un primato che non si registrava da oltre dieci anni.

Questa primavera, in seguito anche all'ottimo posizionamento al Festival di Sanremo, dove si è classificato secondo con il brano "Cenere", Lazza torna con questo nuovo tour che si annuncia un grande successo.