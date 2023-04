Il 25 Aprile di Moncalieri e Nichelino: "La libertà patrimonio che va difeso ogni giorno"

Il 78° anniversario della Liberazione è stato celebrato a Moncalieri e Nichelino, le due città più importanti della cintura sud di Torino, con cerimonie molto partecipate, che hanno visto anche la presenza di tanti ragazzi, a ribadire l'importanza di tramandare il messaggio e l'importanza del 25 Aprile alle nuove generazioni.

A Moncalieri piazza Vittorio Emanuele gremita

Una piazza Vittorio Emanuele gremita, con tanti bambini e studenti, protagonisti dell'iniziativa 'aspettando il 25 aprile', assieme ad associazioni, enti e tanti semplici cittadini, ha visto celebrato il 78° anniversario della Liberazione. Il sindaco Paolo Montagna, che poi ha deposto come di consueto una corona di fiori di fronte alla lapide che ricorda i caduti, all'ingresso del palazzo comunale, ha esortato a ricordare l'attualità degli insegnamenti della lotta partigiana, concludendo il suo discorso con poche parole ma cariche di emozione e partecipazione. "Il 25 Aprile è la festa della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo. Non possono esserci distinzioni, allusioni, distinguo: è necessario rispettare la verità! Questa festa è patrimonio di tutta l'Italia, è la ricorrenza in cui si celebrano valori condivisi dall'intero Paese. Viva Moncalieri, viva la Liberazione, viva il 25 Aprile!".

Tolardo: "Libertà valore da difendere ogni giorno"

A Nichelino il corteo che si è snodato lungo le vie della città e si è concluso nel giardino della Resistenza con il discorso del sindaco Giampiero Tolardo: "E' stato un momento collettivo in cui abbiamo ricordato il coraggio e la determinazione delle donne e degli uomini che hanno saputo resistere alle violenze e alle ingiustizie del regime fascista e nazista. La loro lotta ha permesso di conquistare una libertà che oggi rappresenta un patrimonio comune, un valore che abbiamo il dovere di difendere ogni giorno".

"Rinnoviamo il nostro impegno a preservare i valori della Resistenza, promuovendo una cultura di pace, solidarietà e giustizia sociale", ha concluso il primo cittadino.

