L'Olimpico entra nel dibattito politico. "Se il Toro non lo compra, i 500 mila euro di affitto vanno quadruplicati"

Lo stadio Olimpico-Grande Torino (e l'ipotesi che l'impianto possa essere acquistato dal presidente granata Urbano Cairo) entra nel dibattito politico.

"Con il Toro c’è un’interlocuzione costante, soprattutto perché il 30 giugno 2025 scade la concessione per l’Olimpico. Bisogna fare una valutazione e trovare una soluzione che vada in una direzione o un’altra. Il Toro è patrimonio della città, non solo riconducibile allo stadio”. A dirlo è l’assessore comunale allo Sport Mimmo Carretta, durante la discussione dedicata all’interpellanza del capogruppo della Lista Civica per Torino Silvio Viale, che voleva fare chiarezza sull’ipotesi di acquisto da parte granata e avere una stima attuale sull’impianto.

Affitto di 500 mila euro (da ridiscutere)

L’esponente della Giunta ha spiegato che il canone d’affitto annuale è di 500 mila euro e che il Comune prevede a bilancio ogni anno 350mila euro per interventi straordinari. Una cifra, la prima, considerata troppo bassa sia da Viale che da Enzo Liardo (Fdi). “La concessione – ha sottolineato l’esponente della maggioranza – deve prevedere oneri maggiori perché l’affitto dello stadio costa meno di un locale in galleria Subalpina”. Parole analoghe da Liardo: ”Se non dovessero acquistarlo, il Toro dovrebbe pagare una cifra adeguata: come minimo il canone andrebbe quadruplicato”.

“Nel 2025 – ha replicato Carretta – c’è la fine della concessione: è chiaro che bisogna individuare una soluzione, cercando di saldare ancora di più il rapporto della città con la società”.

Il destino del Robaldo

L’assessore allo Sport ha poi parlato dell’impianto sportivo Robaldo, “dove c’è una situazione che si incancrenita negli anni”. Nella struttura di Mirafiori dovrebbe nascere un centro di allenamento all’avanguardia per le giovanili granata. I lavori sarebbero dovuti partire nel 2017, ma ad oggi è ancora praticamente tutto fermo. “C’è un’interlocuzione e siamo in via di risoluzione sul Robaldo: non voglio fare previsioni di tempistiche. I tecnici della Città e della Circoscrizione 2 hanno lavorato molto negli ultimi mesi con il Toro” ha concluso Carretta.