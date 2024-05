Pratone di Parella, approvato il patto di collaborazione tra Città e civici

L’area del “Pratone Parella” di via Madonna delle Salette è oggetto di un nuovo Patto di Collaborazione tra la Città di Torino e un gruppo di soggetti civici composto dal comitato Salviamo i Prati, dal Circolo Legambiente Molecola, dal gruppo Scout Agesci TO11 e dall’associazione Alta Parella - Pellerina. Lo schema del Patto di Collaborazione, che darà vita ad un progetto condiviso di cura e manutenzione dello spazio verde attraverso lo strumento dei Beni Comuni, è stato approvato questa mattina dalla Giunta comunale su proposta dell’assessore al Verde pubblico e alla Cura della città Francesco Tresso.

Il “Pratone Parella” è il modo in cui viene comunemente chiamata l'area verde di circa 11mila metri quadrati situata tra via Madonna delle Salette, via Franzoj e corso Francia, nella Circoscrizione 4. A seguito di una delibera di iniziativa popolare adottata dal Consiglio comunale il 5 settembre 2022, è stata introdotta per l’area una disciplina specifica che ne ha determinato l’inedificabilità assoluta. Nel corso del tempo, quest’area è diventata un punto di incontro per numerose attività, tra cui manifestazioni, feste, azioni di presidio e di cura ambientale, assumendo così la connotazione di bene comune della collettività, che oggi viene formalizzato attraverso lo strumento del Patto di Collaborazione.

Attualmente, sono circa 70 i Patti di Collaborazione siglati dalla Città con soggetti civici per la rigenerazione, cura e gestione di un bene comune e le relative forme di governo condiviso; tra questi circa l'80% hanno come ambito la gestione di spazi verdi.