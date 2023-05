Nuova acropoli Torino: arriva un corso di filosofia attiva, appuntamento il 9 maggio

Nuova Acropoli Torino ODV, martedì 9 maggio alle ore 19, presenterà il suo Corso di Filosofia Attiva: "Cercasi esseri umani curiosi e disposti a farsi domande". L'evento, presso la sede associativa in via Guicciardini 1 a Torino sarà la prima occasione per provare a vedere il mondo da un nuovo punto di vista. La prima di una serie di occasione in cui dar vita a qualcosa di buono realizzando un miglioramento nella società in cui viviamo. Per partecipare non sono richieste particolari competenze, ma essere pronti a dare il meglio di sé!