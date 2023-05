"Torino? La città più lontana del mondo da tutto": l'ironia del podcast colpisce all'ombra della Mole

"Torino? Ho scoperto che si tratta della città italiana più lontana del mondo da tutto". Parola di Fulminacci, al secolo Filippo Uttinacci, 25 anni, cantautore di gran talento e già vincitore della Targa Tenco come "miglior opera prima".



Nato a Roma, il musicista è stato ospite nelle scorse settimane di una puntata di "Tintoria", il podcast condotto e realizzato dai due stand up comedian Daniele Tinti e Stefano Rapone.

"Torino non arriva mai"

Si stava parlando dei ritmi che un musicista si trova a sopportare durante i tour, tra serate finite alle ore piccole e levatacce, il giorno successivo, per raggiungere la tappa seguente del calendario dei concerti. E proprio Fulminacci cita Torino, spiegando come l'impressione sia di lontananza da qualunque luogo di partenza. E uno dei conduttori, lo stesso Tinti, concorda: "Torino non arriva mai: quando parto da Roma in macchina mi dico spesso che potrei metterci meno di 8 ore. E invece no: sempre 8 ore".

"A Milano uno si illude di essere arrivato"

Da lì in poi, il programma è un podcast comico e leggero, la sfida alla gag è ormai lanciata: "E pensare - incalza Fulminacci - che quando arrivi a Milano pensi di essere quasi al termine. Invece mancano ancora 6 ore". "Eh sì - dice Tinti -: saranno al massimo due ore, tra Roma e Milano. Le altre sei sono per arrivare a Torino".



Una battuta, ma con un fondo di verità. Che riapre una ferita mai del tutto rimarginata per quanto riguarda la posizione geografica del capoluogo piemontese. Ma soprattutto la "facilità" per raggiungerlo tramite collegamenti e infrastrutture. Non per nulla, la logistica è storicamente una delle priorità in tutti i ragionamenti dei politici o delle associazioni di categoria.