Cerimonia al Monumentale, inaugurazione del parco Mazzola, messa a Superga: il programma del 4 Maggio granata

Oggi, 4 Maggio, sono trascorsi 74 anni dalla tragedia di Superga nella quale l'intera squadra del Grande Torino, di ritorno dall'amichevole di Lisbona contro il Benfica, perse la vita in un drammatico incidente aereo nel 1949.

Ricco programma di iniziative

Ampio e ricco di momenti di ricordo il programma delle celebrazioni di questa giornata. Si comincia alle ore 10.30, con la commemorazione ufficiale al cimitero monumentale (ingresso da via Varano 36). Il Circolo soci Torino FC 1906 e la Città di Torino, ricordano l’anniversario con una cerimonia presso l’arcata della Quinta ampliazione dove si trovano le lapidi in ricordo delle vittime della sciagura. Oltre a don Riccardo Robella che impartirà la benedizione ai sepolcri, insieme alle Autorità saranno presenti anche le famiglie dei calciatori. Sempre nella stessa mattinata, alle Edicole in Settima Ampliazione Campo E, presso il Monumento dedicato agli “Invincibili”, dalle ore 10 alle ore 12, Luciano Capellari, autore dell’installazione, racconterà la storia della realizzazione dell’opera ai visitatori.

L'intitolazione di parco Mazzola

Alle 12.15 verrà intitolato a Valentino Mazzola il parco in piazza Tancredi Galimberti, a poca distanza dal Filadelfia. Nel pomeriggio, come sempre, la Messa alle ore 17 nella Basilica di Superga alla presenza di tutto il Torino, con successiva lettura dei nomi dei caduti davanti alla lapide: dopo tanti anni di Belotti, l'onore toccherà quest'anno ad Alessandro Buongiorno, giocatore nato e cresciuto nella giovanili granata fino a diventare perno della prima squadra.

Porte aperte al Filadelfia

Oggi, poi, porte aperte al Fila. L'allenamento odierno si svolgerà in presenza del pubblico. Il Cortile della Memoria, luogo di aggregazione e di incontro, sarà aperto e fruibile sin dalle ore 10, con accesso dall’ingresso di via Filadelfia.

Per assistere alla sessione di lavoro della squadra, in vista della partita di domenica contro il Monza, dalle ore 13 i tifosi potranno poi prendere posto sugli spalti per accogliere in campo il mister Juric e i calciatori, che poi nel pomeriggio si trasferiranno a Superga per la messa di commemorazione. E la sera, infine, la Mole si illuminerà di granata.