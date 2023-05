Muore durante una gara in Lombardia: cordoglio per il centauro Davide Rolando

La moto come grande amore, quasi uno stile di vita. Lo testimonia il suo profilo Facebook, dove sono tantissime le immagini di due ruote e di gare. E dove oggi si accumulano i messaggi di dolore e di cordoglio di chi l'ha conosciuto. E' morto nel pomeriggio di ieri Davide Rolando, 47 anni, originario di Almese.



Era alle prese con alcune prove, in sella alla sua moto, quando un incidente gli ha tolto la vita. Era sul circuito di San Martino del Lago: caduto dal suo bolide, è sarebbe stato poi investito da un altro centauro che arrivava a pochissima distanza e non ha potuto evitarlo. Un dramma che ricorda da molto vicino quello di Davide Simoncelli.



Subito soccorso, putroppo per lui non c'è stato nulla da fare. In corso le indagini dei carabinieri per ricostruire le cause esatte del dramma.