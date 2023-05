Moncalieri a tutto gas con la prima edizione del West Side Motor Show

È tutto pronto a Moncalieri per accogliere la prima edizione del West Side Motor Show, in programma dal 12 al 14 maggio all'ex Foro Boario.

Moto e motori protagonisti

Tre giorni ad ingresso gratuito per vivere da vicino il mondo delle moto custom, con spettacoli, stunt show, live music, eventi speciali e ospiti internazionali. Da non perdere la mostra che celebra i 75 anni del mitico gruppo di motociclisti Hells Angels attraverso memorabilia, locandine di film e concerti americani dagli anni ’70 ad oggi.

West Side Motor Show è un evento internazionale dedicato al mondo custom a 360° che richiamerà in città migliaia di bikers e appassionati da tutta Europa. La creatività, la capacità e l’arte dei customers italiani si sveleranno in una tre giorni dedicati alla personalizzazione, il denominatore comune del mondo custom, che permette ai biker di oggi, come lo è stato per quello di settant'anni fa, di distinguersi dalla massa dei motociclisti con moto assolutamente uniche.

Harley Davidson sugli scudi

Protagonista indiscussa sarà la Harley Davidson, uno dei marchi più iconici nel mondo delle due ruote, fondata nel 1903 a Milwaukee, nel Wisconsin - Stati Uniti, che proprio nel 2023 celebra i primi 120 anni che l’hanno resa un mito. Accanto ad Harley tante le case presenti al West Side Custom Show, anche con demo ride: Indian, Triumph, Bmw, Um Motorcycles, Royal Enfield e Moto Guzzi insieme alle principali realtà aftermarket e ai customizer nazionali.

In programma domenica 14 i contest, in collaborazione con Low Ride Magazine, che premieranno le migliori opere custom dell’evento: Best of Show e Club Style. Ci sarò anche un premio speciale della giuria per Cafè Racer, in collaborazione con Bullfrog.

Acrobazie ma anche musica

Per chi ama il brivido al limite della follia in programma sabato le acrobazie in sella sfidando il “Muro della Morte”, uno spettacolo emozionante che porterà gli stuntmen a bordo delle loro Harley a compiere evoluzioni ruotando in una grande botte in legno con mura alte 9 metri e una pendenza del 90%.

Tanta musica accompagnerà i tre giorni di West Side Custom Show. Da non perdere il venerdì 12 il concerto dei Flower Circle, cover che i Rolling Stones tennero ad Altamont, in California, il 6 dicembre1969, con la stessa scaletta che il gruppo propose quel giorno e che rappresentò la risposta della costa occidentale degli Stati Uniti al festival di Woodstock, avvenuto tre mesi e mezzo prima. Sabato 13, la sera, saliranno sul palco i Divina mentre dj set e vj set accompagneranno tutti e tre i giorni dell’evento.

I 75 anni degli Hells Angels

Da visitare la mostra “75 years of standard in the street” che celebra i 75 anni del mitico gruppo di motociclisti Hells Angels e ne ricostruisce la storia tra fotografie, pezzi originali di moto d’epoca, documenti e filmati. Tanti gli aneddoti. Dopo la nascita della Custom Culture, avvenuta nella West Coast statunitense verso gli anni Cinquanta del secolo scorso, il fenomeno custom esplose proprio negli anni ’70 dando il via ad un movimento culturale trasgressivo con una vocazione artistica applicata al mondo dei motori che si diffuse su scala mondiale e prosegue ancora oggi.

Orari e appuntamenti

Venerdì 12 maggio: dalle ore 17 alle 24

Sabato 13 maggio: dalle ore 10.30 alle 24

Domenica 13 maggio: dalle 10.30 alle 19