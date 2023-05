Torino ha trovato il rimedio contro la siccità: ancora una settimana tra sole e pioggia, in città

Dopo una breve tregua per lo più nelle aree di pianura, una nuova fase instabile interesserà le nostre lande a partire da domani, con forte variabilità dei fenomeni. Il tutto a causa di una estesa area depressionaria in quota presente sul Mediterraneo che persisterà ancora per molti giorni, mantenendo condizioni instabili su tutta la penisola. Temperature sotto la media per qualche giorno.