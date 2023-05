San Salvario, Borgo Po e Cavoretto: le lapidi della Resistenza tradotte in spagnolo e romeno

Le lapidi della Resistenza di San Salvario, Borgo Po e Cavoretto da oggi sono tradotte anche in spagnolo e romeno. L’iniziativa portata avanti da Anpi Nicola Grosa in collaborazione con diversi traduttori.

“Ringraziamo Cesar Castillo e Alesandra Rivera, peruviani e italiani, che hanno tradotto le nostre lapidi in spagnolo Stelian Velciav che le ha tradotte in rumeno. Non è stato il loro solo un percorso didattico ma soprattutto spirito di condivisione e partecipazione. Ringraziamo anche gli insegnanti Joana Gjoni e Antonio Castagna per averci proposto e consentito di realizzare il progetto. E infine Gemma Cassia per l’ospitalità e la “complicità”. Andremo con l’assessore Jacopo Rosatelli a ringraziarli di persona e per rinnovare la collaborazione” fanno sapere dell’associazione.

Le lapidi sono state quasi tutte tradotte, per controllare lo stato di avanzamento delle traduzioni: https://anpinicolagrosa.it/2021/04/05/elenco-lapidi-san-salvario-borgo-po-e-cavoretto/