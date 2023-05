A Mirafiori c'è qualcosa che ronza nell'aria: a Spazio Wow le api producono miele "urbano"

Il primo Giardino degli Impollinatori a gestione condivisa, affiancato da un apiario che produce miele urbano, e aula a cielo aperto per le sperimentazioni di progetti europei, finanziati dai fondi Horizon 2020 su biodiversità ambientale e sostenibilità alimentare, è a Mirafiori sud.



Il Giardino degli Impollinatori si trova nell'ampia area verde all'interno di Spazio WOW, in via Onorato Vigliani 102, ex Centro Nazionale Meccanico Agricolo, complesso industriale dismesso di proprietà del Comune di Torino. Grazie alla sinergia tra enti a Mirafiori, siglata in un Patto di collaborazione del 2020, Spazio WOW è aperto alle attività di quartiere di associazioni, gruppi informali e cittadini; fanno parte del patto di collaborazione il Comune di Torino, Fondazione della Comunità di Mirafiori, Associazione Parco del Nobile, Impollinatori Metropolitani, Coldiretti Torino e Cooperativa Mirafiori.

Il Giardino degli Impollinatori, realizzato nel 2019 dall’associazione OrtiAlti grazie al progetto europeo proGIreg dedicato alla sperimentazione di soluzioni basate sulla natura, è composto da sedici cassoni in legno contenenti piante mellifere, ricche di nettare e polline, per attirare api e altri insetti impollinatori. I cassoni sono coltivati con molteplici varietà di piante, di colori e profumi differenti, piante aromatiche e piante orticole, come lavanda, menta, timo, rosmarino, borragine, calendula, tagete. All’interno di alcuni cassoni è stato utilizzato “new soil”, altra sperimentazione proGIreg, terriccio rigenerato, fertile e adatto alla coltivazione, frutto della combinazione tra materiale di scarto e sostanze organiche derivanti dal compostaggio di materiali vegetali e rifiuti umidi.

La gestione del Giardino degli Impollinatori è a cura di Fondazione della Comunità di Mirafiori che coordinano i cittadini volontari impegnati nelle attività di manutenzione delle piante nei cassoni: «Il Giardino degli Impollinatori è un giardino condiviso, curato con pratiche di giardinaggio ecologiche e sostenibili, da cittadini volontari, gruppi informali e persone con disabilità intellettiva o psichica» spiega Anna Rosaria Toma, Presidente di Fondazione Mirafiori, sul territorio dal 2008 impegnata a creare reti tra i cittadini, promuovere la cura dello spazio pubblico e proporre azioni di cittadinanza attiva.

L'apiario, gestito da Associazione Parco del Nobile in collaborazione con la Rete Nazionale degli Apicoltori Urbani, produce il Miele WOW, prodotto di MA.MI food - Made in Mirafiori, il paniere di prodotti tipici del quartiere, sviluppato da Fondazione Mirafiori e Mirafood, la comunità Slow Food per la valorizzazione del territorio di Mirafiori Sud, con il sostegno del progetto europeo FUSILLI, per la sperimentazione dei sistemi alimentari urbani.

Sono sei le arnie che ospitano le api che producono miele millefiori, ossia miele prodotto con il nettare di fiori di molte specie diverse. «Le api sono uno straordinario strumento per raccontare l'ambiente, le sue trasformazioni e il rapporto che noi umani abbiamo con il mondo naturale.» afferma Wanda Camusso, responsabile delle attività didattiche e dell'apiario di Spazio WOW per Associazione Parco del Nobile «Nella composizione del miele prodotto in città non è possibile individuare un'essenza in particolare: cambiando di stagione in stagione, il sapore del miele racconta i cambiamenti del mondo intorno alle api.»

Cinque dei sedici cassoni del Giardino degli Impollinatori ospitano il Kitchen Garden della Locanda nel Parco, il ristorante e pizzeria della Casa nel Parco, la Casa del Quartiere di Mirafiori sud, gestita da Fondazione Mirafiori a 700 metri da Spazio WOW. I cassoni del Kitchen Garden, realizzato nell’ambito del progetto europeo FUSILLI, sono coltivati prevalentemente con basilico e rucola, utilizzati per la preparazione della pizza tradizionale e della pizza circolare, che si può trovare in esclusiva a Locanda nel Parco, anch'essa prodotto MA.MI food, creata in collaborazione con l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.

Dalla sua rigenerazione grazie a proGIreg dal 2019, fino alla restituzione agli abitanti con l’organizzazione di appuntamenti sui temi della sostenibilità, grazie a Patto di collaborazione del 2020, anche in ambito alimentare grazie a FUSILLI dal 2021, il Giardino degli Impollinatori in queste settimane è oggetto di un'attività di citizen science di Pulses INCREASE, Horizon2020, per la sperimentazione e coltivazione di alcune varietà di fagioli.

Le giornate di apertura al pubblico del Giardino degli Impollinatori, occasioni in compagnia di volontari ed esperti in orticoltura urbana per scoprire questo giardino speciale, un luogo per tutti dedicato alla sostenibilità ambientale e alla biodiversità:

- sabato 27 maggio, ore 10-13 e 15-19, a ingresso libero - è a cura di Associazione Parco del Nobile e Fondazione della Comunità di Mirafiori onlus in collaborazione con i progetti europei proGIreg e FUSILLI, nell'ambito di Festival Un Grado e Mezzo, a cura di CentroScienza onlus, e Festival del Verde, a cura di Società Orticola del Piemonte.

Sono numerosi, in quella giornata, i laboratori per tutte le età all'interno del Festival Un Grado e Mezzo di CentroScienza. Informazioni: centroscienza.it/settimanedellascienza/un-grado-e-mezzo