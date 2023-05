Il Giro d'Italia porta a Rivoli una ventata di rosa: anche la cabina elettrica è regina della corsa

È stata inaugurata ieri, mercoledì 17 maggio, un giorno prima del passaggio del Giro d’Italia in città, la street art sulla cabina di E-Distribuzione, sulla quale l’artista Raw Tella ha raffigurato l’opera “VAI, VAI, VAI!!!”.

L’intervento è il proseguimento dell'impegno di E-Distribuzione nella rigenerazione urbana delle proprie cabine elettriche. Per il quinto anno consecutivo la Società del Gruppo Enel, in parallelo al Giro d'Italia, ha sviluppato il progetto “Cabine in Rosa”, l’iniziativa di street art che porta la creatività lungo le tappe della competizione ciclistica. Ispirati dal concept comune, gli street artist mettono al centro dell’opera il Giro, declinandolo e interpretandolo secondo il proprio stile visivo e artistico. A Rivoli, in via Napoleone Leumann, è stato l’artista Matteo Ferraresi, in arte Raw Tella, con la sua energia creativa, a ridisegnare il volto della città. L’opera s’intitola VAI, VAI, VAI!!!, e rende un doppio omaggio: alla glorificazione della fatica, dell’impegno e del duro lavoro, ma anche alla bellezza del nostro territorio, la risorsa più grande di cui disponiamo. Sulla facciata principale è raffigurato un ciclista che, in fuga solitaria, affronta eroicamente le epiche vette alpine, aiutato dal grido di tutti gli italiani. Sulle facciate laterali del trittico, invece, troviamo i riferimenti al Giro d’Italia e a E-Distribuzione che unisce in maniera altrettanto vitale gli italiani, grazie alle sue infrastrutture sull’intero territorio.

“È il 5° anno consecutivo che l’azienda realizza il progetto “Cabine in rosa” - ha commentato Enrico Bottone, Responsabile area Piemonte e Liguria per E-Distribuzione -, l’energia del Giro d’Italia, unita a quella dell’artista Raw Tella, è l’energia che mettiamo tutti i giorni nel lavoro che facciamo: collegare l’Italia e, come in questo caso, rendere le nostre infrastrutture delle vere e proprie opere d’arte”.

“Con l’inaugurazione di quest’opera voluta da E-Distribuzione come prosieguo del progetto “Cabine in Rosa”, - ha dichiarato il Sindaco, Andrea Tragaioli - Rivoli ha un nuovo elemento artistico in città che si aggiunge agli interventi di rigenerazione urbana voluti e promossi dall’Amministrazione Comunale. L’attesa del Giro d’Italia che ci vedrà domani quale città arrivo di tappa, ci ha permesso in questi mesi di intervenire per valorizzare al meglio Rivoli e celebrarne la bellezza insieme ad un pubblico internazionale”.

“L’inaugurazione di questo fantastico murale artistico creato in onore dell’arrivo del Giro d’Italia a Rivoli rappresenterà per sempre nei nostri cuori un’immagine iconica. – afferma il Vicesindaco, Laura Adduce -

Questa manifestazione non celebra solamente lo sport e il ciclismo, ma è anche un grande viaggio che permette di conoscere e promuovere a livello turistico la nostra città. Un grande evento che genera ricadute positive sull’economia turistica, sul commercio e sull’occupazione della città”.