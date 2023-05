L’Albania sempre più vicina all’Europa, Elva Margariti al SalTo23: “Siamo ormai a un passo dall’ingresso” [VIDEO]

Con Ermal Meta come primo ospite, l’Albania ha aperto il suo programma di incontri al Salone del Libro 2023 dove è Paese ospite. Presente all’inaugurazione la ministra della cultura, Elva Margariti.

“Per noi questo è un appuntamento per conoscerci meglio, per conoscere meglio il legame molto stretto tra i nostri Paesi. Questa mano tesa verso Albania ci onora tantissimo. Abbiamo un programma molto intenso di appuntamenti con scrittori italiani e albanesi per far vedere questo grandissimo mosaico che è l’Albania dopo trent’anni alla fine di una dittatura terribile”.

L’Albania da tempo sta lavorando per il proprio ingresso nell’Unione Europea. “Siamo ormai a un passo dalla porta di ingresso, ma entreremo in questa grande famiglia da albanesi. Dobbiamo essere consapevoli di quali sono le nostre virtù e quali le nostre identità. Solo con quel bigliettino da visita faremo della quella grande famiglia, l’aspirazione non vuol dire cambiare niente di sé, ma esserne orgogliosi quello che siamo e di appartenere anche negli aspetti legali della comunità europea”.