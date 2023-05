Rosy Bindi al SalTo23: “Non deve avere colori, se non quelli delle copertine dei libri” [VIDEO]

“Il Salone del Libro? Una manifestazione essenziale per la vita di un Paese”: così Rosy Bindi sulla kermesse torinese.

“Il libro è fondamentale per la cultura e per riappropriarsi della parola. È uno strumento importante per superare le diseguaglianze. Che ogni anno la cultura italiana, e non solo, possa avere un momento di esposizione e di confronto con il pubblico, con tanti giovani e scuole, credo che sia uno degli elementi fondamentali per la vita di un Paese. Senza cultura, senza parola, non si va da nessuna parte”.

Una manifestazione che come è stato ripetuto più volte non ha colori politici: “Non deve avere colori se non quello delle copertine dei libri”.

L’ex ministra per le politiche per la famiglia, terrà oggi pomeriggio un incontro agli Editori Cattolici per parlare di Don Milani, in occasione del centenario della nascita, insieme a Tommaso Montanari.