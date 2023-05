Nichelino, non si ferma ad un controllo e fugge: l'auto era senza assicurazione e revisione

Martedì sera movimentato a Nichelino, per via di un giovane automobilista che ha cercato in tutti i modi di sfuggire ad un controllo.

Manovre pericolose e in contromano

Una pattuglia dei carabinieri ha segnalato al guidatore di fermarsi, ma lui per tutta risposta ha cercato di fuggire, infilandosi addirittura in una strada in contromano, effettuando manovre pericolose per cercare di seminare i militari.

Multa, denuncia e mezzo sequestrato

Alla fine, però, è stato rapidamente bloccato e si è scoperto che la macchina era priva di assicurazione e revisione. Risultato: mezzo sequestrato, multa salata e denuncia per il ragazzo al volante.