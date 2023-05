Dopo la pioggia, l'erba alta: parte la sfida del "verde", tra parchi e rischio-jungla [FOTO]

Nei giorni scorsi gli addetti alla manutenzione del verde erano in piena attività, al parco del Valentino. Ma l'effetto "erba alta" - soprattutto a seguito delle forti precipitazioni di questo periodo - è un fenomeno che comincia a toccare molte aree della città, magari più piccole e periferiche.

"Colpa", scritto tra mille virgolette, le forti precipitazioni che interessano la città ormai dall'inizio del mese di maggio. Pioggia benefica, se contenuta entro certi limiti, proprio a rianimare terreni che ormai sembravano destinati alla siccità. Ma adesso c'è da rimboccarsi le maniche e pensare a come riportare molte delle zone verdi della città in uno stato che le renda frequentabili, soprattutto in presenza di passaggi pedonali, panchine e magari giochi per i bambini.



Già partita l'operazione-parchi



[Già partiti gli sfalci nei grandi parchi, come al Valentino]



Come accennato, nei maggiori parchi cittadini (per esempio il Valentino, ma anche piazza d'Armi o parco Ruffini) i lavori sono già stati avviati. Mentre in alcune zone minori è ancora la natura a farla da padrone. Ma c'è una spiegazione "gerarchica": nell'organizzazione cittadina della cura del verde, infatti, il Comune si occupa del cosiddetto "verde centrale", che comprende gli sfalci nei grandi parchi cittadini.

Ma anche di alcune aree più locali, dove non sempre - al momento - il verde è già stato sottoposto al taglio. Sul sito del Comune è possibile consultare l'elenco delle zone di competenza del Comune, circoscrizione per circoscrizione.



E' invece competenza d GTT la cura e lo sfalcio delle aree dove passano i mezzi pubblici, come per esempio le rotaie.

Alle Circoscrizioni il compito delle zone più piccole



[L'area spartitraffico all'incrocio tra via Filadelfia e corso Siracusa]