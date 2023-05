A Nichelino ultimi giorni di Festa del Libro e Salone Off

A Nichelino ultimi giorni della Festa del Libro e di Salone Off, con tanti nomi importanti della letteratura contemporanea, su tutti Margherita Oggero che sarà protagonista martedì 30 maggio.

Venerdì 26 maggio

h. 20.45

Municipio. Sala Mattei piazza Di Vittorio 1

Incontro con l’autore “Spiragli di luce” di Tiziana Calamera e progetto di solidarietà con asta benefica a cura dell’Associazione Amici del Cammello In collaborazione con il Circolo della Poesia e il Circolo degli Autori

Una serata all’insegna della poesia, con Tiziana Calamera. Durante il corso dell'evento ci sarà l'asta di un quadro per raccogliere fondi a sostegno del progetto di Orphans's dream onlus.

Lunedì 29 maggio

h. 20.30

Municipio. Sala Mattei piazza Di Vittorio 1

Conferenza Donna. I diritti violati. Fra poesia e testimonianze di Barbara Schiavulli e Adbul Basit Qasimi a cura dell’Associazione Amici del Cammello

Il tema è la situazione femminile in Afghanistan. Barbara Schiavulli, corrispondente di guerra e scrittrice, ha seguito i fronti caldi degli ultimi vent'anni, come Iraq e Afghanistan, Israele, Palestina, Pakistan, Yemen, Sudan. I suoi articoli sono apparsi, tra gli altri, su Fatto Quotidiano, Repubblica, Avvenire ed Espresso.

Martedì 30 maggio

h. 20.45

Comitato di Quartiere Oltrestazione via Gozzano 29

Incontro con l'autore “Brava gente” di Margherita Oggero a cura dell’Associazione Amici del Cammello

Presentazione dell'ultimo romanzo della scrittrice torinese Margherita Oggero in occasione della chiusura della Festa. Uno sguardo al tempo stesso impietoso e dolcissimo che mette in scena tutti i colori delle nostre vite. Barriera di Milano è un quartiere non ricco ma pieno di persone, le cui vite si intrecciano, con il misto di caso e destino, di meschineria e generosità, di amori e odi che caratterizzano le vicende degli esseri umani.