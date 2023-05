Nichelino, tutto pronto per la Festa di Primavera e la fiera del Mattoncino

A Nichelino è tutto pronto per una giornata all'insegna del divertimento per grandi e piccini. Domenica 28 maggio è in programma la festa di Primavera: negozi aperti, hobbisti ed operatori ambulanti, punti musicali, intrattenimento, raduno auto d'epoca.

La prima fiera del mattoncino

Il clou sarà in piazza Di Vittorio, dalle ore 15 alle 19, con la prima fiera del mattoncino. Durante la chiusura di via Torino, a sostegno del commercio locale, proprio davanti al palazzo comunale, prenderanno vita 8 isole di gioco originali con giochi interattivi, postazioni in realtà aumentata, divertenti robot e tantissimi mattoncini.

Giochi, divertimento e creatività

"Nichelino diventerà così protagonista di uno degli eventi più amati di Circowow", sottolinea l'assessore Fiodor Verzola. "All'interno dell'area sarà possibile vivere un evento creativo e tecnologico tematizzato sul mattoncino, con le famiglie che avranno la possibilità di partecipare a tanti giochi e sfide che hanno come protagonista il celebre mattoncino, in un'atmosfera ricca di creatività e resa divertente dagli animatori, dagli speaker e dai suoi assistenti".

L'accesso all'evento sarà completamente gratuito.