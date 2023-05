Manuela De Giorgi è il nuovo Dirigente della Polizia Postale di Torino

Dal 15 maggio 2023, Manuela De Giorgi, Primo Dirigente della Polizia di Stato, è al comando del C.O.S.C. - Polizia Postale Piemonte e Valle D’Aosta, per anni diretto dalla Dr.ssa Fabiola Silvestri. Già addentrata nelle dinamiche di prevenzione e contrasto al cybercrime, proviene dall’omologo Ufficio Triestino, dove in quattro anni di dirigenza ha raggiunto importantissimi obiettivi, sia dal punto di vista della repressione dei reati informatici, con operazioni di rilievo anche internazionale, sia della prevenzione rispetto alla commissione di questi reati a fianco della cittadinanza ed in particolare dei giovanissimi fruitori della rete.

La Dottoressa De Giorgi è laureata in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Trieste, è entrata in Polizia nel 1991 ed è stata assegnata come primo incarico alla Squadra Mobile della Questura di Trieste per poi passare nel 1996 a Roma al Servizio Interpol. In tale ambito ha svolto altresì le funzioni di Ufficiale di Collegamento presso il Collaterale Organismo spagnolo con sede a Madrid sviluppando un approfondito interesse per le attività di analisi, intelligence e cooperazione internazionale di Polizia partecipando, inoltre, all’arresto di importanti latitanti internazionali. Prima di approdare in Specialità, ha anche ricoperto, tra gli altri, gli incarichi di Vice Dirigente DIGOS, Portavoce del Questore di Trieste e Dirigente Polizia di Frontiera.